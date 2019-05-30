Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 годаКоммерсантъ вчера в 17:59
Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
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Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56
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Обновлено в 12:24
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
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Обновлено в 15:03
Происшествия
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
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Обновлено в 10:50
Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале снижена до 3,1%
Внешняя торговля прибавила 0,96 п. п. к росту ВВП, а не 1,03 п. п. Ссылки по теме Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время Потребительское доверие в США в мае неожиданно выросло до 134,1 пункта Оценка роста государственных расходов повышена до 2,5% с 2,4%.
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Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
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Обновлено вчера в 08:20
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Армия и оружие
Еще более 200 человек покинули сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан
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Обновлено в 15:23
Спорт
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
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Экономика
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Большинство опрошенных (42%) предпочитают хранить свои накопления в банках России, а 37% россиян копят наличные.
Обновлено в 01:05
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На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
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Армия и оружие
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:51