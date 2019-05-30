Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 годаКоммерсантъ вчера в 17:59

Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

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