Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаРБК 18:24

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, третий этап декларирования активов и счетов назначен с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ru20:16

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБК18:24

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАСС17:06

Закон о продлении амнистии капиталов подписал президент РФ

ФАН18:09

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Коммерсантъ17:59

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новости17:45

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ru18:18
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Технологии

Quanta Magazine (США): программисты расширяют рубежи поддающихся проверке знаний (Quanta Magazine)

В апреле два ученых-программиста опубликовали научную работу, где многократно увеличили количество задач, которые трудно решить, но легко проверить.
Обновлено в 18:43
Наука

В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники

Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ

Обновлено в 16:55
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Правила обязательного медицинского страхования изменились в РФ

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 05:51
Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
Обновлено в 19:41
Общество

Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы

Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол

Азар объявил о решении покинуть «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, оформивший дубль в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1), объявил о решении покинуть лондонский клуб.
Обновлено в 17:03
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Экономика

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Игры

Новую часть Need for Speed не покажут на EA Play

Обновлено в 09:35
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Общество

Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку

Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Политика

Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Гаджеты

Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями

Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено в 13:53
Кино

Появился первый трейлер фильма «Щегол»

Обновлено в 13:17
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении

В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

В российской капсуле для космического туризма запустят манекен

Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio

Уже известно, что новый Scorpio в отличие от предшественника получит увеличенные габариты и более мощные силовые установки.
Обновлено в 07:13
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
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