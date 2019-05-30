Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаРБК вчера в 18:24

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, третий этап декларирования активов и счетов назначен с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

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