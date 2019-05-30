Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаРБК вчера в 18:24

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, третий этап декларирования активов и счетов назначен с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Транспорт СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Гаджеты Xiaomi представила смартфоны Redmi K20 и K20 Pro Китайская компания Xiaomi представила публике два новых флагманских смартфона, устройства получили маркировку Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Транспорт «Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов Изначально заказать аэротакси через «Яндекс.Такси» можно будет от МКАДа, к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль, рассказал собеседник.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Общество Ассанжа перевели в тюремную больницу Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

Происшествия В центре Уфы горят два жилых дома В частном секторе недалеко от Дома Правительства Башкирии по улице Средняя Республиканская загорелись два частных дома.

Происшествия В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Армия и оружие В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.

Энергетика Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Происшествия Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.

Армия и оружие Трамп отрицает, что хотел «убрать с глаз долой» корабль «Джон Маккейн» Ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе визита на другой американский корабль на военной базе Йокосука в Японии потребовал "убрать с глаз долой" эсминец "Джон Маккейн", который находился там на ремонте.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).