Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовРоссийская газета 03:12

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Здоровье Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.

Гаджеты Microsoft выпустит новую Windows с незаметными обновлениями Представители Microsoft рассказали, что в следующей операционке будут непрерывные обновления в фоновом режиме, которые при этом окажутся незаметны для пользователя.

Кино «Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Политика Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.

Авто Представлен обновленный кроссовер Lexus RX Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.

Общество Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи Утром в пятницу на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.

Футбол «Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.

Кино Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Следующая генерация модели будет оснащена полноуправляемым шасси и систему полного привода, а также адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.

Здоровье Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Гаджеты По подсчетам Jon Peddie Research, рынок графических решений для ПК за год уменьшился на 10,7% Специалисты аналитической компании Jon Peddie Research (JPR) подготовили отчет по данным первого квартала текущего года на рынке графических решений для ПК.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Финансы Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.