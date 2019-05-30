Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовРоссийская газета 03:12
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.
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Президент Владимир Путин подписал закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).Право.ру01:52
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