Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовРоссийская газета 03:12

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.
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Президент Владимир Путин подписал закон
 «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
Право.ру01:52

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