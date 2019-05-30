Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26

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Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.

Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 года

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