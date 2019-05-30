Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26

Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.
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Михаил Мишустин
Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56

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Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

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Телеканал 360°12:27

Главные новости к утру 30 мая

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Путин подписал закон о старте третьего этапа амнистии иностранного капитала

ФАН13:31

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06
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Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

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Политика

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Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
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Политика

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Происшествия

Судно с туристами затонуло в Будапеште

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Космос

Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена

Обновлено в 13:22
Политика

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Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Наука

Разработан новый робот, понимающий движения человека по его мышцам

Учеными создан робот, понимающий движения человека по его мышцам.
Обновлено 26 мая в 17:12
Футбол

Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград

Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА "Новости" со ссылкой на посольство.
Обновлено в 12:58
Политика

Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
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Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат»

В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Обновлено в 13:35
Экономика

Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
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Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
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Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Культура

Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

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Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
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В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
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