Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 годаРеальное время вчера в 19:26
Документы размещены на официальном портале правовой информации. Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.
Читать в источнике
Оценить10
Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийская газета 10:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Политика
В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
Обновлено в 13:56
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Космос
Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена
Обновлено в 13:22
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Наука
Разработан новый робот, понимающий движения человека по его мышцам
Учеными создан робот, понимающий движения человека по его мышцам.
Обновлено 26 мая в 17:12
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград
Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА "Новости" со ссылкой на посольство.
Обновлено в 12:58
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат»
В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Обновлено в 13:35
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Обновлено в 08:36
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Политика
В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52