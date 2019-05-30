Экономика

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталовРИА Новости вчера в 17:45

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении "амнистии капиталов", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 112-ФЗ «О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Гарант07:34

Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомостивчера в 19:59

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Украинская армия отказывается от прапорщиков и вводит новые звания

Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Политика

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Футбол

«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»

Футболисты московского "Спартака" проведут контрольный матч с "Сочи" по окончании первого сбора в межсезонье, сообщается на сайте столичного клуба.
Обновлено в 10:43
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста

Обновлено в 10:02
Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба".
Обновлено в 09:50
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

В РПЦ осудили сообщения о мироточении могильного креста Юлии Началовой

Обновлено в 05:31
Игры

Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game

Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Лукашенко наделил посла Белоруссии в России полномочиями вице-премьера

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко получил полномочия заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.
Обновлено в 11:00
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика

Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Политика

МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе

Обновлено в 09:47
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном

Обновлено в 10:42
Политика

Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове

Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии.
Обновлено в 11:31
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика

Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб

Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
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