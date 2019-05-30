Экономика
Путин подписал закон о продлении амнистии капиталовРИА Новости вчера в 17:45
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении "амнистии капиталов", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Происшествия
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов
В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и вводит новые звания
Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»
Футболисты московского "Спартака" проведут контрольный матч с "Сочи" по окончании первого сбора в межсезонье, сообщается на сайте столичного клуба.
Обновлено в 10:43
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста
Обновлено в 10:02
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба".
Обновлено в 09:50
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Игры
Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game
Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Лукашенко наделил посла Белоруссии в России полномочиями вице-премьера
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко получил полномочия заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.
Обновлено в 11:00
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Политика
Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове
Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии.
Обновлено в 11:31
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб
Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27