Экономика

Путин продлил амнистию капиталовГазета.Ru вчера в 20:16

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые подразумевают продление амнистии капиталов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации. Согласно закону, третья волна амнистии капиталов продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Третий этап амнистии иностранного капитала стартует 3 июня

Телеканал 360°12:27

Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомостивчера в 19:59

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Политика

В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.
Обновлено в 11:36
Политика

МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе

Обновлено в 09:47
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Общество

Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей

В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Обновлено в 04:22
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Футбол

Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Культура

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Желающие могут заказать книги уже сейчас.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Наука

Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Экономика

РФПИ инвестирует в искусственный интеллект

Обновлено в 05:57
Общество

Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра

Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Экономика

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»

Обновлено в 09:29
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное