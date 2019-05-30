Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
Обновлено в 08:36
Экономика
«Лукойл» выполнил программу buy back более чем на 90%
"Лукойл" более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.
Обновлено в 09:28
Политика
В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в Японию
Сергей Лавров намерен провести в Токио переговоры с японским коллегой Таро Коно, а также провести встречу в формате «2+2» с главами Минобороны обеих государств.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.
Обновлено в 09:29
Политика
Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом
Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд вынес приговор «чеченскому киллеру», за которого вступался Кадыров
Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев огласил приговор Мовсуру Хасаеву, который обвинялся в заказном убийстве.
Обновлено в 07:29
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Общество
В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
В День Киева, 26 мая, на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Спорт
Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Минздрав рассказал о снижении числа курильщиков до 5% к 2035 году
Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал РБК о том, что снижения числа курильщиков удастся добиться путем увеличения акциза на табачные изделия, которое будет проходить поэтапно, а также с помощью защиты государственной политики от «коммерческих и других корпоративных интересов».
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Москва станет центром экспериментов с искусственным интеллектом
По словам Собянина, в Москве есть хорошие технологические заделы для внедрения искусственного интеллекта: сбор данных и центры их обработки, частоты для внедрения сетей пятого поколения (5G) и планы уже до конца года запустить четыре экспериментальные площадки, тестирование беспилотных автомобилей, распознавание речи роботами в колл-центрах.
Обновлено в 08:05
Политика
Канцлером Австрии впервые может стать женщина
Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети
В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82 модернизируют
Опытно-конструкторские работы по модернизации российских самолетов Ил-80 и Ил-82 завершены, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:49
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Энергетика
Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 мая 2019 года выросли по сравнению с уровнем неделей ранее на 0,2%, или 8 копеек, и составили 44,09 рублей за 1 л. При этом 1 л дизельного топлива подорожал на 0,1%, или 3 копейки, до 46 рублей, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 09:11
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57