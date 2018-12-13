Нужно самостоятельно искать свой путь в жизни, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к молодежи на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Он призвал не ждать, что «добрый дядя что-то принесет».

Путин процитировал «Интернационал» в обращении к молодежи

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов

Политика Политика Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода "Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - написал глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Политика Политика Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика В Латвии российского историка объявили персоной нон-грата Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, сообщил в своем профиле в Facebook бывший третий секретарь посольства России в Латвии Владимир Симиндей, который ранее был выдворен из страны.

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Политика Политика Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству страны Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило вотум недоверия правительству, внесенный представителями левых партий на фоне кризиса в стране и массовых протестов движения "желтых жилетов".

Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.