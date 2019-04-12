Политика

Путин: призыв в армию уйдет в прошлоеГазета.Ru 08:12

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое. Слова президента передает ТАСС.
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Владимир Путин
Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование.
— Владимир ПутинКомсомольская правда 08:16

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