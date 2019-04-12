Путин: призыв в армию уйдет в прошлоеГазета.Ru 08:12

Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование.

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое. Слова президента передает ТАСС.

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Происшествия Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Гаджеты Названы все версии флагманского планшетофона Samsung Galaxy Note 10 В сети уже появлялись слухи о том, что смартфон Samsung Galaxy Note10 выйдет в четырёх разных вариациях.

Недвижимость Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

Автоспорт На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.

Шоу-бизнес Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом Ирина Аллегрова не смогла покорить сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.

Политика Украина объявила в розыск капитана судна «Норд» Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Общество В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".

Политика Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.

Политика Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.

Авто Geely представила новый бренд Geometry для электромобилей Китайский производитель Geely решил запустить в жизнь новый премиальный бренд под названием Geometry.

Авто Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.

Авто Внешний облик нового паркетника Kia продемонстрировали до дебюта Южно-корейский концерн Kia продемонстрирует на открытии мотор-шоу в Нью-Йорке, намечающееся на 17 апреля, новую концептуальную версию паркетника.

Происшествия Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне» Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.

Происшествия Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».

Происшествия Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".

Футбол Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Она позволяет отключать уведомления из групповых чатов.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.