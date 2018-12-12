Политика
Ранее в Госдуме прошло специальное заседание, посвященное этому вопросу. Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов в стране на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Газета.Ru07:56
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Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся... И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины... Пока у меня самая общая информация, я буду рада любой уточняющей информации или документу.
— Татьяна Москалькова, российский политикDaily Storm 06:20
с чего всё началось
В последние недели в ряде регионов России были отменены концерты рэп-исполнителей Хаски и Элджея, а также музыкальных групп IC3PEAK и «Френдзона». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией с отменой концертов.Rambler News Service04:35
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