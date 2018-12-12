В последние недели в ряде регионов России были отменены концерты рэп-исполнителей Хаски и Элджея, а также музыкальных групп IC3PEAK и «Френдзона». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией с отменой концертов.

с чего всё началось

Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся... И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины... Пока у меня самая общая информация, я буду рада любой уточняющей информации или документу.

Ранее в Госдуме прошло специальное заседание, посвященное этому вопросу. Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов в стране на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Политика Политика Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

Политика Политика Путин рассказал об изменениях в оказании материальной помощи ветеранам

Политика Политика В Великобритании начали процедуру голосования о доверии Мэй Запущена процедура голосования о доверии премьер-министру Великобритании и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй.

Политика Политика Трампа призвали защитить Европу от российского газа Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».

Политика Политика Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии

Политика Политика Германия выступит за продление санкций против России На саммите Евросоюза Германия выступит за продление существующих санкций против России.

Политика Политика ЛНР передала Украине 42 заключенных Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных.

Политика Политика Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку.

Политика Политика В Петербурге заложили новейший ледокол для ВМФ «Евпатий Коловрат» В церемонии приняли участие представители Минобороны России, Главного командования ВМФ, администрации Санкт-Петербурга и руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействованных в кооперации по строительству ледокола.

Армия и оружие Армия и оружие Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.

Политика Политика Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.

Политика Политика Председатель Конституционного суда сделал Путину подарок Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.

Политика Политика Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова