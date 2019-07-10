Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономикиРИА Новости 08:37
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста. "Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
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Экономика
«Алроса» продала алмазов на $1,81 млрд
Обновлено в 07:29
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе.
Обновлено в 12:35
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Интернет
Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть
В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.
Обновлено в 12:33
Авто
Haima выпустила компактвэн на платформе Mazda с дизайном под Maserati
Новинка построена на доработанной платформе Mazda 323 образца 2003 года. Точных данных о габаритах модели пока нет.
Обновлено в 11:19
Хоккей
Кудашов официально назначен главным тренером сборной России
Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк
Министерство обороны России сообщает, что с космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1В", а также четыре спутника.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Обновлено в 12:37
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Госдума ужесточит наказание за непропуск на дороге скорой помощи
Депутаты Госдумы во втором чтении единогласно приняли закон, который касается защиты медработников, а также их пациентов, передает ОТР.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинским
В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:28
Космос
В центре Галактики нашли холодный ионизованный водород
Обновлено в 08:49
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40