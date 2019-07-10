Политика

Путин призвал увеличить темпы роста экономикиРИА Новости 08:37

Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста. "Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
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Путин заявил о росте российской экономики 13 кварталов подряд и замедлении инфляции

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Путин напомнил про возвращение инфляции к целевым значениям в 4%

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Путин призвал ускорить темпы экономического роста

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Путин считает тенденции в экономике РФ позитивными

News.ru08:40

Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Life.ru08:46

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАСС08:31
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«Локомотив» нацелился на хавбека сборной Перу

Последним клубом 23-летнего перуанца был «Виллем II», где он выступал на правах аренды.
Обновлено в 10:27
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Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
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ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая

Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
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Происшествия

В Калуге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Черногории

В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.
Обновлено в 07:19
Политика

Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине

Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Путешествия

«Победа» начнет летать на Ближний Восток

Обновлено в 11:47
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе

Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Хоккей

Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России

Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ

Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
Обновлено в 09:47
Общество

После скандального ухода из Перми Курентзис переехал в Петербург

Дирижер Теодор Курентзис, оставивший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, принял предложение о работе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Наука

Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского

Обновлено в 10:57
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Наука

Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика

Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»

По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая

«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Футбол

Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»

Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Обновлено в 10:08
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
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