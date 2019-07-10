Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономикиРИА Новости 08:37
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста. "Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
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Футбол
«Локомотив» нацелился на хавбека сборной Перу
Последним клубом 23-летнего перуанца был «Виллем II», где он выступал на правах аренды.
Обновлено в 10:27
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено в 12:24
Транспорт
ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая
Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Калуге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Черногории
В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.
Обновлено в 07:19
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Путешествия
«Победа» начнет летать на Ближний Восток
Обновлено в 11:47
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Хоккей
Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ
Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
Обновлено в 09:47
Общество
После скандального ухода из Перми Курентзис переехал в Петербург
Дирижер Теодор Курентзис, оставивший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, принял предложение о работе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Наука
Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому
Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Экономика
Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Наука
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию
Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Футбол
Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»
Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43