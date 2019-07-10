Политика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Политика
Путин выступил против антигрузинских санкций
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Экономика
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющий цифровые услуги, что может напрямую коснуться американских предприятий.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Марибор» на выезде разгромил «Валюр»
"Валюр" на своем поле уступил "Марибору" в первом матче 1-го отборочного раунда (0:3). Ответная игра состоится 17 июля.
Обновлено в 17:56
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Пользователи грузинского сегмента соцсетей прокомментировали заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии, заявившего о готовности «помочиться в вино и боржоми, которые экспортируют в Россию».
Обновлено в 17:00
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Теннис
Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Федерером
Обновлено в 14:11
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей
Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:31
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Наука
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию
Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу
Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.
Обновлено в 06:10
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Спорт
Пожизненная дисквалификация его не остановила. Мы встретились с тем самым Казариным и записали большое интервью
В конце 2015 года ИААФ вынесло решение о пожизненной дисквалификации двух российских тренеров по легкой атлетике: Виктора Чегина и Владимира Казарина.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Здоровье
В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей
С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
Обновлено в 16:28
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47