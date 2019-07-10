Политика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM 08:52

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Путин призвал ускорить темпы экономического роста

Российская газета08:42

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Московский Комсомолец10:23

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Фонтанка.Ру09:31

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News.ru08:40

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ТАСС08:31
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
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