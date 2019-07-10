Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Происшествия
На врио министра экологии Чувашии завели дело о превышении полномочий
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Экономика
Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов
Самым заметным стал спад в 2019 году: за пять месяцев объем реализации сократился на 14,4%, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:10
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах
Напомним, что Макаревич в одном из интервью на белорусском радио негативно высказался в адрес о чистоплотности русских.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:16
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Экономика
Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы
Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
«Рецепт возвращения» Крыма озвучил украинский генерал
Генерал называет Крым первопричиной войны на Донбассе и предлагает инициировать новый переговорный процесс — «крымский формат» по аналогии с «нормандским форматом».
Обновлено в 04:19
Авто
Bugatti выпустил двухсотый Chiron
В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Авто
Bentley в честь своего юбилея представил концепт EXP 100 GT
Ранее компания анонсировала презентацию своего нового концепта, который создавался в честь 100-летнего юбилея бренда Bentley.
Обновлено в 04:18
Общество
Синоптики предупредили о возможных погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
«Почта России» может переехать на Ленинградский проспект
Об интересе «Почты России» к бизнес-центру в комплексе «Искра-парк» на Ленинградском проспекте «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки: госпредприятие претендует на большую офисную часть объекта.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Норвежские учёные осматривают затонувшую АПЛ «Комсомолец»
Норвежское научно-исследовательское судно «G. O. Sars» находится сейчас в Норвежском море, над затонувшей 7 апреля 1989 года атомной подводной лодкой «Комсомолец».
Обновлено 09 июля в 03:23
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51