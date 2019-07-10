Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Политика
Опрос показал падение рейтинга партии Зеленского
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 48,5% до 47%, говорится в данных опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах
Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика
В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено вчера в 14:15
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Футбол
Украинский защитник перешел в «СКА-Хабаровск»
Обновлено в 03:59
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Вам поговорить или гигабайт? Какой сотовый оператор выгоднее
Вопреки прогнозам сотовых компаний, услуги мобильной связи в Санкт-Петербурге дешевеют.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Урал» отдал Араторе в аренду «Лугано»
Обновлено в 03:51
Общество
Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни
Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Обновлено в 00:46
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Политика
Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе
В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Политика
Портнов: ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля
Юрист Андрей Портнов сообщил, что сотрудники Государственного бюро расследований допросят бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузня на Рыбальском" К настоящему времени ведомство возбудило 8 уголовных дел в отношении бывшего главы государства.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Модули памяти Patriot Viper 4 Blackout полностью окрашены в черный цвет
Характерной внешней чертой модулей Viper 4 Blackout является «абсолютно новый матово-черный дизайн радиатора» и черная печатная плата.
Обновлено в 03:45
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59