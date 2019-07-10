Политика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Обновлено в 19:07
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Политика
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющий цифровые услуги, что может напрямую коснуться американских предприятий.
Обновлено в 18:00
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев старается сделать детство сына Платона счастливым
В последнее время телеведущий хоть и совсем перестал показывать сына Платона, но стал чаще рассказывать о его воспитании и делиться интересными семейными историями.
Обновлено в 13:04
Музыка
Дима Билан представил свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 10:42
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Фонтан из прорванной трубы на Восстания чуть не затопил Ferrari
Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 09:25
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Игры
Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом
Самолет, следовавший рейсом из черногорского Тивата в Москву, совершил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево.
Обновлено в 07:49
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
Обновлено в 14:15
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Космос
Забавным роботом на четырех «лапах» сыграли в пинг-понг: видео
Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности.
Обновлено в 09:19