Политика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM 08:52

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Путин считает тенденции в экономике РФ позитивными

News.ru08:40

Путин напомнил про возвращение инфляции к целевым значениям в 4%

Московский Комсомолец10:23

Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Life.ru08:46

Путин призвал ускорить темпы экономического роста

Российская газета08:42

Путин заявил о росте российской экономики 13 кварталов подряд и замедлении инфляции

Фонтанка.Ру09:31

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

РИА Новости08:37

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАСС08:31
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Обновлено в 19:07
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Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Политика

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющий цифровые услуги, что может напрямую коснуться американских предприятий.
Обновлено в 18:00
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев старается сделать детство сына Платона счастливым

В последнее время телеведущий хоть и совсем перестал показывать сына Платона, но стал чаще рассказывать о его воспитании и делиться интересными семейными историями.
Обновлено в 13:04
Музыка

Дима Билан представил свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 10:42
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

Обновлено в 18:51
Происшествия

Фонтан из прорванной трубы на Восстания чуть не затопил Ferrari

Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 09:25
Общество

В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

Обновлено в 15:07
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Игры

Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы

Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Экономика

Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года

Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом

Самолет, следовавший рейсом из черногорского Тивата в Москву, совершил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево.
Обновлено в 07:49
Общество

В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

Обновлено в 14:15
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Обновлено в 12:19
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Космос

Забавным роботом на четырех «лапах» сыграли в пинг-понг: видео

Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности.
Обновлено в 09:19
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