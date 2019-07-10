Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика
Болтон назвал отличной встречу с главой СНБО Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Минобороны Британии разрабатывает лазерное и радиочастотное оружие
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Российские полицейские остались без взяток
Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко
Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей
Главным тренером СКА стал Алексей Кудашов
Обновлено вчера в 14:38
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Задержан проректор Сибирского федерального университета
В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова
На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию
РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:33