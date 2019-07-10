Экономика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Путин призвал ускорить темпы роста экономики России

Телеканал 360°вчера в 09:50

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАССвчера в 08:31

Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Life.ruвчера в 08:46

Путин призвал ускорить темпы экономического роста

Российская газетавчера в 08:42

Путин считает тенденции в экономике РФ позитивными

News.ruвчера в 08:40

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

РИА Новостивчера в 08:37

Путин напомнил про возвращение инфляции к целевым значениям в 4%

Московский Комсомолецвчера в 10:23
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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Болтон назвал отличной встречу с главой СНБО Украины

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Обновлено вчера в 20:45
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Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества

В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Обновлено вчера в 22:38
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Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

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Обновлено вчера в 22:56
Авто

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В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
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Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

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Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
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Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
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Российские полицейские остались без взяток

Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

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По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко

Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей

Главным тренером СКА стал Алексей Кудашов

Обновлено вчера в 14:38
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Новая технология может производить чистую питьевую воду

Обновлено вчера в 14:10
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Задержан проректор Сибирского федерального университета

В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова

На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты

Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»

Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
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В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию

РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
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Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

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Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима

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Армия и оружие

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Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
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Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

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Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
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