Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном
Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске
Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Анонсирована закладка на «Севмаше» двух подлодок «Ясень-М»
Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что законтрактованные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на предприятии в 2020-2021 годах.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Rambler покажет сериал про Остапа Бендера
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву, зрители смогут увидеть любимого персонажа в двух вариантах: сначала в кинотеатрах покажут четыре части нового фильма, а затем ленты адаптируют под формат сериала.
Обновлено в 05:44
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 06:34
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Политика
Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01