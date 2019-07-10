Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.

Политика Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.

Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Музыка Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Происшествия Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.

Общество Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Армия и оружие Анонсирована закладка на «Севмаше» двух подлодок «Ясень-М» Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что законтрактованные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на предприятии в 2020-2021 годах.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.

Кино Rambler покажет сериал про Остапа Бендера Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву, зрители смогут увидеть любимого персонажа в двух вариантах: сначала в кинотеатрах покажут четыре части нового фильма, а затем ленты адаптируют под формат сериала.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Политика Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием» Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Происшествия В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Общество В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.