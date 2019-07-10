Экономика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Путин призвал ускорить темпы экономического роста

Российская газетавчера в 08:42

Путин напомнил про возвращение инфляции к целевым значениям в 4%

Московский Комсомолецвчера в 10:23

Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Life.ruвчера в 08:46

Путин призвал ускорить темпы роста экономики России

Телеканал 360°вчера в 09:50

Путин считает тенденции в экономике РФ позитивными

News.ruвчера в 08:40

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

РИА Новостивчера в 08:37

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАССвчера в 08:31
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Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах

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Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
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Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
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Из «МК в Волгограде.ру» вы узнаете, какие привычки отражаются на внешности, причем не лучшим образом.
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Футбол

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Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
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Обновлено в 05:02
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек

Обновлено в 07:06
Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Екатеринбуржцы придумали светофор с интеллектом: как он выглядит и что умеет

Обновлено в 06:47
Общество

Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве

Госдума приняла закон о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Экс-подполковник ФСБ арестован в Краснодаре

Бывший подполковник краевого УФСБ Константина Николинко арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
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Общество

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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото

Певица Светлана Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни

Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
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Происшествия

Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Экономика

Минсельхоз отчитался об экспорте зерна

Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Жителям Кузбасса, просившим убежища в Канаде, запретили собираться

В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
Обновлено вчера в 13:39
Музыка

Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
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