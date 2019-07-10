Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.
Обновлено в 02:43
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Общество
Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек
Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Космос
Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.
Обновлено в 01:22
Энергетика
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы «Тор-2М»
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы "Тор-2М", способные с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.
Обновлено вчера в 19:47
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
ФК «Краснодар» наградят бронзовыми медалями РПЛ
Вручение произойдет во время традиционной предсезонной встречи с болельщиками.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Глава красноярской Счетной палаты заявила, что ее заказал Усс
Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко в обращении к красноярцам заявила, что ее возможная отставка на сессии Заксобрания и проверка прокуратуры, это заказ губернатора Александра Усса.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга
Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Россияне оценили возможность национальных конфликтов в стране
Большинство жителей России (64 процента) убеждены, что в настоящее время в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве.
Обновлено в 02:47
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Музыка
Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" после обстрела журналистов телеканала "Звезда" в Донбассе, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 03:10
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23