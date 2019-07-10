Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Экономика
Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы
Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Трассу в США усыпало деньгами из инкассаторской машины
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Футбол
Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клуб
Полузащитник «Урала» Марко Араторе стал игроком «Лугано». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 02:25
Наука
В Греции найдены древнейшие в Европе человеческие останки
В Греции обнаружили древнейшие в Европе останки человека.
Обновлено вчера в 23:43
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика
Россия планирует сотрудничать с ОАЭ в сфере СПГ
"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
В Дагестане погибли при пожаре три человека
В Дагестане в Кизлярском районе в результате пожара погибли три человека, в том числе два ребенка.
Обновлено в 02:48
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребёнка из иракской тюрьмы
Самолёт МЧС привёз из Багдада в Москву 33 российских ребёнка, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях.
Обновлено в 01:54
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала
Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале 1990-х годов обратился в BMW, чтобы там сделали двигатель для суперкара, ставшего потом легендарным.
Обновлено в 00:30
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено 09 июля в 22:15
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Политика
Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Игры
Amazon работает над MMORPG по «Властелину колец»
Обновлено вчера в 11:11