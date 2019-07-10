Экономика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM вчера в 08:52

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Путин призвал ускорить темпы роста экономики России

Телеканал 360°вчера в 09:50

Путин напомнил про возвращение инфляции к целевым значениям в 4%

Московский Комсомолецвчера в 10:23

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Российская газетавчера в 08:42

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News.ruвчера в 08:40

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Life.ruвчера в 08:46

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАССвчера в 08:31
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
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Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

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Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

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В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области

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"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 15:15
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В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
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В Дагестане в Кизлярском районе в результате пожара погибли три человека, в том числе два ребенка.
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Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
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Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года

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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
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Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребёнка из иракской тюрьмы

Самолёт МЧС привёз из Багдада в Москву 33 российских ребёнка, чьи матери находятся в иракской тюрьме из-за участия в террористических организациях.
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Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
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Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
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Названа безвредная для здоровья доза шоколада

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Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины.
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МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

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