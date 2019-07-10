Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономикиГазета.Ru вчера в 16:19
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь констатирует, что планы по борьбе с бедностью в этом году будут провалены. Президент России Владимир Путин заявил о том, что он доволен экономическими тенденциями в России. Однако при этом потребовал увеличить темпы роста.
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Новейший британский авианосец дал течь
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В Сети показали уникальную Lada «Сахара»
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Иранские корабли попытались остановить британский танкер
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Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
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Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
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Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
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Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
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