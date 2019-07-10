Политика

Путин призвал ускорить темпы роста экономикиГазета.Ru 16:19

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в свою очередь констатирует, что планы по борьбе с бедностью в этом году будут провалены. Президент России Владимир Путин заявил о том, что он доволен экономическими тенденциями в России. Однако при этом потребовал увеличить темпы роста.
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Путин заявил о росте российской экономики 13 кварталов подряд и замедлении инфляции

Фонтанка.Ру09:31

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Московский Комсомолец10:23

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

РИА Новости08:37

Путин призвал ускорить темпы экономического роста

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Путин считает тенденции в экономике РФ позитивными

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Путин призвал наращивать темпы экономического роста

Life.ru08:46

Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

ТАСС08:31
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
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На терминалах QIWI теперь можно поиграть в Doom

Чтобы сыграть в Doom, в поиске на терминале необходимо набрать IDDQD — это чит-код из игры, который давал персонажу полную неуязвимость.
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Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
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Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
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СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
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О намерении переселить людей из "деревяшек" в капитальные дома, которые будут построены в соседнем поселке Солнечный, сообщил глава Сургутского района.
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Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
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Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
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Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
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Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона

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Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником

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В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля.
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Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
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Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

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