Политика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФREGNUM 08:52
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в Москве.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова
На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Наука
Ученые нашли новый способ похудения
Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Общество
Беглов и Пиотровский подписали меморандум о стратегии развития музеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Питровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев.
Обновлено в 15:27
Футбол
Манджукич может вернуться в «Баварию»
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:37
Финансы
США не грозит дефолт, считает аналитик
Вероятность дефолта США по внешнему долгу, которую не исключили некоторые эксперты уже этой осенью, практически равна нулю, потолок госдолга будет повышен при двухпартийной поддержке, но действительно вызывает обеспокоенность то, что внешние обязательства США продолжают бесконтрольно увеличиваться, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством Лэмпарда
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Футбол
Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы
Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.
Обновлено в 16:11
Политика
В Ростове назначен новый заместитель губернатора
Новый заместитель губернатора в 1983 закончил обучение в МГИМО, далее продолжил учиться в аспирантуре.
Обновлено в 16:38
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Экономика
В компании «Авилон» заявили, что не планировали покупать «Рольф»
Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Norrtelje Tidning (Швеция): Украина предостерегает, что за «Северный поток — 2» придется заплатить украинской кровью (Norrtelje Tidning)
Украинское правительство предостерегает, что из-за газопровода «Северный поток — 2», строящегося в Балтийском море, Россия впоследствии может ужесточить бои.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Албании машина российского посольства попала в ДТП
Принадлежащий российскому посольству автомобиль попал в ДТП в Албании. Об этом 10 июля сообщил портал Albanian Daily News.
Обновлено в 17:23
Общество
Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы, всего в месяц читатели берут более 200 тысяч книг.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52