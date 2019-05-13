Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружияLenta.ru 14:51

Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития вооруженных сил и ОПК в Сочи, передает ТАСС.
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«Пока такого оружия в мире нет ни у кого»

Известия17:01

Путин призвал сделать Россию лидером в сфере защиты от гиперзвукового оружия

Телеканал 360°15:34

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

ТАСС14:33

Путин попросил поскорее создать защиту от гиперзвукового оружия

Газета.Ru15:13

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Российская газета15:00

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Lenta.ru14:51

Путин назвал условие разработки средств защиты от гиперзвукового оружия

РБК15:28
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Обновлено в 02:55
Политика

Экс-президента Судана обвинили в причастности к убийству демонстрантов

Власти Судана предъявили свергнутому президенту Омара аль-Баширу и другим бывшим высокопоставленным должностным лицам обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству участников массовых протестов в стране.
Обновлено в 12:41
Политика

Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Общество

Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших

«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено в 16:48
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Политика

На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Авто

Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta

За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
Обновлено в 00:26
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Экономика

Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Кино

Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами

Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.
Обновлено в 12:23
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:09
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Экономика

Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Хоккей

Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»

Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Политика

Помпео не приедет сегодня на переговоры в Кремле

Госсекретарь США Майк Помпео собирался сегодня, 13 мая, прилететь в Москву для переговоров в Кремле.
Обновлено в 03:02
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
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