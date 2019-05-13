Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружияLenta.ru 14:51
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития вооруженных сил и ОПК в Сочи, передает ТАСС.
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Политика
Экс-президента Судана обвинили в причастности к убийству демонстрантов
Власти Судана предъявили свергнутому президенту Омара аль-Баширу и другим бывшим высокопоставленным должностным лицам обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству участников массовых протестов в стране.
Обновлено в 12:41
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Общество
Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших
«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Авто
Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta
За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
Обновлено в 00:26
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Кино
Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами
Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.
Обновлено в 12:23
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:09
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Экономика
Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»
Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Политика
Помпео не приедет сегодня на переговоры в Кремле
Госсекретарь США Майк Помпео собирался сегодня, 13 мая, прилететь в Москву для переговоров в Кремле.
Обновлено в 03:02
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20