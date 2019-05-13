Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружияИзвестия 17:59
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
В Турции стартовали крупнейшие военно-морские учения
Обновлено в 09:28
Экономика
Китай обвалил американские биржи
1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:24
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено в 16:28
Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов
Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Кино
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала
Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Спорт
UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса
Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Происшествия
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:24
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Наука
Изобретен мягкий робот, который передвигается по стене, подобно пиявке
Специалисты Технологического университета Тойохаси и Кембриджского университета решили использовать эти характеристики для создания универсального мягкого робота.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Общество
Dars готовится к новому учебному году
В декабре 2018 года ульяновская компания получила право на организацию горячего питания в половине воронежских школ с 1 января по 31 мая 2019-го.
Обновлено в 16:06
Экономика
Долги россиян начали массово взыскивать через суд
Кредитные организации стали чаще возвращать долги россиян через суд, нежели при помощи коллекторов.
Обновлено в 08:07
Общество
«Магнит» придет в квартиру
Ритейлер запустит в Краснодаре доставку продуктов Розничная сеть «Магнит» запустит в 2019 году в Краснодаре пилотный проект по организации доставки продуктов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская приятно удивлена пенсией в 21 тысячу рублей
Лолита Милявская рассказала поклонникам о том, что удивлена своей пенсией.
Обновлено в 14:24
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере
Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
Обновлено в 18:35
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой во время танца
По словам Максима Галкина, 18 лет назад состоялось его знакомство с Аллой Пугачевой именно в танце.
Обновлено в 17:51
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Футбол
Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы
В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50