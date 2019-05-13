Армия и оружие
Путин призвал ускорить разработку защиты от гиперзвукового оружияПолитика Сегодня вчера в 15:28
«Поздно» означает, что защита от такого вооружения у России появится раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в других странах. Президент подчеркнул, что если российские специалисты будут работать по плану и также качественно, так и будет.
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Путин призвал сделать Россию лидером в сфере защиты от гиперзвукового оружия
Телеканал 360°вчера в 15:34
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» интересуется тремя футболистами «Реала»
Как сообщает Le Parisien, французский клуб проявляет интерес к полузащитникам «сливочных» Иско и Тони Кроосу, а также к нападающему Гарету Бэйлу.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Годовая инфляция в Германии в апреле составила 2%, как и ожидалось
Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в апреле в годовом выражении составила 2,1%, в месячном — 1%. Оба показателя также совпали с экспертными прогнозами и предварительной оценкой.
Обновлено в 02:17
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:41
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Авто
Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию
Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Авто
Парад уродцев: 15 самых некрасивых концептов
Обновлено в 03:00
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
По данным FT, в начале мая команда WhatsApp обнаружила уязвимость, которая позволяет использовать такие программы.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать
Времени больше не было, пришлось это сделать.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Кино
Опубликован трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Тринадцатого мая на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Walt Disney Studios появился первый тизерный видеоролик (смотрите ниже) грядущего фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Обновлено в 03:32
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Как сообщает Marine Corps Times, во вторник F-35B, приписанный к авиабазе Ивакуни, Япония, был вынужден прервать взлет из-за удара птицы.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Лолита приятно удивилась размеру пенсии
Поп-исполнительница Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Новосибирске отложили рейс SSJ100 из-за технической неисправности
Обновлено вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Фотографии Малышевой и Эрнста с тайного крещения сына появились в Сети
Из опубликованного снимка следует, что крещение ребенка состоялось 11 мая в замке Мариенбург.
Обновлено в 02:23
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38