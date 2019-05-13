Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружияТАСС вчера в 14:33
Как отметил президент, кадровый потенциал предприятий и организаций ОПК должен обеспечивать запланированные темпы перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым.
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Путин призвал сделать Россию лидером в сфере защиты от гиперзвукового оружия
Телеканал 360°вчера в 15:34
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