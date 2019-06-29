Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.
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Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Газета.Ru08:37

Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51

Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

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Московский Комсомолец11:25

Путин пообещал в спокойном режиме решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину

Говорит Москва03:51

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51
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В Тбилиси проходит массовое шествие

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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
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