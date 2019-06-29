Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.
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Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51

Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

Путин пообещал в спокойном режиме решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину

Говорит Москва03:51

Путин: Украина фактически признала провокационный характер действий в районе Керченского пролива

Коммерсантъ05:19

Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

РИА Новости05:41

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
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Обновлено вчера в 07:21
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Обновлено в 03:50
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В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Президент России заявил о конце эпохи либерализма

Президент России Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея «пережила свою цель».
Обновлено 27 июня в 23:16
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Политика

Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Политика

Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным

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Обновлено вчера в 13:55
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Происшествия

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Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Общество

Новая школа и садик появятся в Петербурге

Жилая застройка квартала жилого комплекса «Царская столица», где находятся 13 многоэтажных домов, закончилась в 2017 году.
Обновлено в 08:34
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Теннис

Теннис. Плишкова обыграла Кербер и выиграла турнир WTA в Истбурне

В финальном матче теннисного турнира WTA в Истбурне встретились Каролина Плишкова и Анжелика Кербер. Победу одержала 27-летняя чешка.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом

Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:18
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
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Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

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«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
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Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
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Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
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На форуме «Армия-2019» показали возможности и вооружение ЧФ

Морские пехотинцы и подразделения разведки ЧФ разыграли эпизод по уничтожению группы диверсантов условного противника.
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