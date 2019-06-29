Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.
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Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия
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Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 07:21
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Президент России заявил о конце эпохи либерализма
Президент России Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея «пережила свою цель».
Обновлено 27 июня в 23:16
Политика
Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Политика
Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»
Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Общество
Новая школа и садик появятся в Петербурге
Жилая застройка квартала жилого комплекса «Царская столица», где находятся 13 многоэтажных домов, закончилась в 2017 году.
Обновлено в 08:34
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Теннис
Теннис. Плишкова обыграла Кербер и выиграла турнир WTA в Истбурне
В финальном матче теннисного турнира WTA в Истбурне встретились Каролина Плишкова и Анжелика Кербер. Победу одержала 27-летняя чешка.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом
Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
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ТОП-5 авто для молодоженов 2019
Обновлено в 07:30
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 07:19
Игры
Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май
В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали возможности и вооружение ЧФ
Морские пехотинцы и подразделения разведки ЧФ разыграли эпизод по уничтожению группы диверсантов условного противника.
Обновлено в 07:17