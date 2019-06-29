Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.
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Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
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Хоккей
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество
Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000
Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
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В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
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Футбол
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Музыка
Валторна и тромбон разделили золото
Тромбонист Алексей Лобиков открыл свое выступление сюитой из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (транскрипция для тромбона с оркестром Вячеслава Круглика).
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина
Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»
Обновлено в 11:49
Футбол
Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»
О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Авто
В США появился в продаже редчайший Porsche 911
Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.
Обновлено в 11:00
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Политика
Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками
Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35