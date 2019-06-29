Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.

Политика В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.

Хоккей «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Общество Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000 Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.

Политика Путин отреагировал на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Армия и оружие В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.

Политика Немецкий политик призвала к отмене санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

Политика Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Музыка Валторна и тромбон разделили золото Тромбонист Алексей Лобиков открыл свое выступление сюитой из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (транскрипция для тромбона с оркестром Вячеслава Круглика).

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.

Политика СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.

Происшествия Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.

Происшествия Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".

Политика В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Футбол Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона» О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Происшествия Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авто В США появился в продаже редчайший Porsche 911 Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.

Авто УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.