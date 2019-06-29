Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковГазета.Ru 08:37

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме". Путин обратил внимание, что российские власти понимают, что военнослужащие выполняли приказ.
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Путин ответил Зеленскому по задержанным под Крымом морякам

Московский Комсомолец11:25

Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51

Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

РИА Новости05:41

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Газета.Ru08:37

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51
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Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000

Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.
Обновлено в 10:08
Политика

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Футбол

Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Политика

Немецкий политик призвала к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Автоспорт

Хэмилтон потерял второе место после штрафа за блокировку Райкконена

Обновлено в 12:30
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Музыка

Валторна и тромбон разделили золото

Тромбонист Алексей Лобиков открыл свое выступление сюитой из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (транскрипция для тромбона с оркестром Вячеслава Круглика).
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол

Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

Обновлено в 11:49
Футбол

Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»

О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Авто

В США появился в продаже редчайший Porsche 911

Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.
Обновлено в 11:00
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика

В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции

Обновлено в 12:15
Политика

Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками

Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35
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