Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковРИА Новости 05:41
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Общество
«Метрострой»: станции Фрунзенского радиуса достроят за два месяца
«Метрострой» укладывается в сроки строительства трех станций Фрунзенского радиуса, об этом гендиректор компании Николай Александров заявил в интервью пресс-секретарю врио губернатора Петербурга Беглова Инне Карпушиной в Telegram-канале «Барышня в Смольном».
Обновлено в 04:00
Экономика
Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде
Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.
Обновлено в 06:54
Футбол
Хамес Родригес: «Мы с партнерами сражались до конца, до смерти»
Нападающий сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал поражение от сборной Чили в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:21
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Происшествия
На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди
Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Политика
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора
После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:49
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
Обновлено в 06:00
Футбол
Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины
Обновлено в 01:56
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Поддельный iPhone XI появился в продаже
Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Улан-Удэ обрушились сильные осадки
Уже несколько дней в Улан-Удэ идут сильные дожди. Во всех районах прошли мощные ливни, в результате которых размыло дороги.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Названы районы Башкирии самой высокой смертностью от рака
Специалисты регионального Минздрава изучили показатели смертности от онкологических заболеваний за последнее десятилетие и назвали самые неблагоприятные по раку районы Башкирии.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Волгоградской области вырос объем промпроизводства
Объем промышленного производства в Волгоградской области вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Волгоград, 29 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Обновлено в 07:19
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Политика
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Общество
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма
Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Общество
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25