Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковРИА Новости 05:41

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

Путин пообещал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

Известия06:04

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51

Путин: Украина фактически признала провокационный характер действий в районе Керченского пролива

Коммерсантъ05:19

Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

РИА Новости05:41

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Life.ru03:48
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Театры

Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Общество

Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей

На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Футбол

Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

Обновлено в 03:18
Общество

Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу

В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба.
Обновлено 27 июня в 16:39
Происшествия

ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку

Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Кино

Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4К был опубликован в Сети

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили торговые отношения и Украину

В японском городе Осака завершились переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «Большая двадцатка».
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400

Обновлено в 01:32
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Баскетбол

Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы

Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Гаджеты

Поддельный iPhone XI появился в продаже

Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Егор Крид собрал звездных гостей на гавайской вечеринке в честь своего 25-летия

В минувший вторник Егор Крид отпраздновал свое 25-летие.
Обновлено в 05:50
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