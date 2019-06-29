Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковРИА Новости 05:41

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин ответил Зеленскому по задержанным под Крымом морякам

Московский Комсомолец11:25

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51

Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

РИА Новости05:41

Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Life.ru03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 02:03
Кино

Новый «Человек-паук» уже собрал в Китае $71 млн

Обновлено в 15:25
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Футбол

Трансферы РПЛ, лето 2019, кого хочет купить «Спартак»

Итальянский вратарь Андреа Романьоли взят под нужды «Спартака-2», а немецкий ганец Малкольм Баду находится на просмотре, да и вряд ли его можно рассматривать как немедленное усиление главной команды, даже если его кандидатура получит одобрение главного тренера.
Обновлено в 04:50
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено 26 июня в 14:06
Автоспорт

В Ferrari выяснили причину проблемы на машине Себастьяна Феттеля

Обновлено в 10:36
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Музыка

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Гаджеты

Поддельный iPhone XI на Android уже продаётся в Китае

Обновлено в 09:22
Кино

Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»

Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Обновлено в 12:44
Происшествия

На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото

Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество

Москва установила температурный антирекорд

В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Здоровье

Для мам и малышей. Новый неонатальный комплекс строят на ул. Новаторов

Неонатальный корпус на 76 коек в рамках программы «Мой район» возводится на территории роддома № 4 по адресу: ул. Новаторов, д. 3.
Обновлено в 13:55
Политика

Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика

Крымчане потребовали в ООН вернуть права русским в Восточной Европе

Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное