Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковРИА Новости 05:41
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика
Владимир Путин посетит Иркутскую область
На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.
Обновлено в 01:12
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пригласил Ирину Муравьеву в эфир «Привет, Андрей»
Андрей Малахов прорекламировал в личном аккаунте Instagram новый эфир передачи «Привет, Андрей!».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Политика
Глава петербургской ЛДПР отказался от партии ради должности в Смольном
Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии.
Обновлено в 09:55
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Культура
В США умер автор музыки для российского рэпера Face
Обновлено в 06:35
Общество
В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка
В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
Обновлено в 07:22
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Кино
Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии
Обновлено в 02:52
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Общество
Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым
В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.
Обновлено в 09:20
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика
Американским компаниям разрешат торговать с Huawei
Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой
Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Экономика
АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года
АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56