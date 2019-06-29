Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковРИА Новости 05:41

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Газета.Ru08:37

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Life.ru03:48

Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме

RT на русском06:22

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

РИА Новости05:41

Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме

Вести.Ru04:12

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51

Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика

Владимир Путин посетит Иркутскую область

На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.
Обновлено в 01:12
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Андрей Малахов пригласил Ирину Муравьеву в эфир «Привет, Андрей»

Андрей Малахов прорекламировал в личном аккаунте Instagram новый эфир передачи «Привет, Андрей!».
Обновлено в 08:06
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Спорт

Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Политика

Глава петербургской ЛДПР отказался от партии ради должности в Смольном

Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии.
Обновлено в 09:55
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым

Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Культура

В США умер автор музыки для российского рэпера Face

Обновлено в 06:35
Общество

В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка

В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
Обновлено в 07:22
Общество

Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения

Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Кино

Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии

Обновлено в 02:52
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Общество

Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым

В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.
Обновлено в 09:20
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика

Американским компаниям разрешат торговать с Huawei

Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Футбол

Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой

Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 11:13
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное