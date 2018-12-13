Политика
Путин призвал снять штамп жульничества с бизнеса
Путин призвал снять штамп жульничества с бизнесаLife.ru08:07
Президент РФ Владимир Путин призвал снять с предпринимательства штамп жульничества и заменить его другим отношением к бизнесу. Об этом глава государства сказал на форуме "Проектория".
Life.ru08:07
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Конечно, очень важно, чтобы вот этот штамп, он вредный, безусловно, штамп для сегодняшнего дня и для будущего страны, он бы не просто трансформировался, а был бы заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности.
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