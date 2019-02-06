Политика

Путин отметил особую роль бизнеса в развитии РоссииОреанда-Новости 08:30

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Деловой России" отметил особую роль предпринимательства в развитии страны. По словам главы государства, именно бизнес создаёт рабочие места для населения, чем обеспечивает доходы граждан России.
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Владимир Путин
Подчеркну: национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны - нам нужен этот прорыв.
— Владимир ПутинРИА Новости 06:12

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Путин: Нацпроекты призваны обеспечить прорыв в развитии России

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Для улучшения делового климата. Путин призвал снять барьеры для бизнеса

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Путин назвал реализацию нацпроектов стимулом для российского бизнеса

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РИА Новости06:12
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Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами

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В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

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Авто

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Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
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Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции заявил, что начал получать данные о возможной подготовке покушения на него.
Обновлено в 08:21
Авто

BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext

В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Общество

В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
Театры

Джим Керри исполнит роль Воланда в «Мастере и Маргарите»

Американский актер Джим Керри может исполнить одну из главных ролей в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:05
Политика

«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины

"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - в здравом уме так даже врать не получится", - написала в комментарии в фейсбуке спикер российского МИДа Мария Захарова.
Обновлено в 09:00
Происшествия

У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

Обновлено в 04:26
Происшествия

На месте пожара на Никитском бульваре нашли тело девятого погибшего

Обновлено в 06:19
Экономика

Инфляция в России в январе ускорилась до 5%

Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
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Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS

В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.
Обновлено в 07:18
Авто

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Обновлено в 03:10
Политика

В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ

Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Хакера Лысенко приговорили к 13 годам колонии

«Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС решение судьи.
Обновлено в 09:03
Культура

«Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
Обновлено вчера в 21:15
Кино

«Яндекс» решил заняться производством сериалов

Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
Обновлено в 00:13
Интернет

Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей

Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
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Экономика

Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens

Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов Alstom и Siemens, сообщило ведомство в среду, 6 февраля.
Обновлено в 07:06
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В России создали православный телефон

Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле.
Обновлено в 04:32
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях реактора беспилотника «Посейдон»

Обновлено вчера в 19:59
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На ютьюб-канале Disney Россия появился новый трейлер фильма «Дамбо» режиссера Тима Бертона.
Обновлено в 08:24
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Москва выделила 15 млрд рублей на самые передовые методы лечения рака

Обновлено в 08:11
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Обновлено в 08:55
Экономика

Ростелеком предложил собирать биометрические данные через МФЦ

Ростелеком является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Данные биометрии с 1 июля 2018 года собирают в кредитных организациях.
Обновлено в 02:54
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