Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас.

Проблему отмены рэп-концертов на заседании Совета по культуре поднял композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Отвечая ему, Путин сказал, что из «трех китов, на которых держится рэп, — секс, наркотики и протест», его больше всего беспокоят наркотики, так как ведут к деградации нации.

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Армия и оружие Армия и оружие National Interest предрек поражение флоту США в войне с Россией Американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если ВМС США не модернизируют свою палубную авиацию, об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

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Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря «Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге сирийского Хаджина

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