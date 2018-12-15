Политика

Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов
Ведомости
08:16

Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге. По мнению президента, такой метод может привести к обратному эффекту.
Ведомости08:16
Владимир Путин
Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас.
— Владимир ПутинРБК 07:57

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Путин назвал принцип «хватать и не пущать» неэффективным при запрете концертов

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Путин о запретах рэп-концертов: способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный

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