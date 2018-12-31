Политика
Президент пожелал россиянам "радости и благополучия", а России — успехов и процветания. Новогоднее обращение главы государства первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает уже в 15.00 по московскому времени.
РИА Новости14:33
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Время приближает нас к Новому, 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику.
с чего всё началось
Россияне, проживающие на Дальнем Востоке, увидели традиционное новогоднее поздравление президента Владимира Путина, запись которого можно найти на сервисе YouTube.ЗакC.Ру08:25
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