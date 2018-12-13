Политика

Путин призвал россиян не ждать поддержки от государства
9111.ru
07:37

Глава государства Владимир Путин призвал россиян надеяться только на себя и не ждать поддержки от государства. С соответствующим заявлением президент выступил на Всероссийском открытом уроке, пишет издание «Сноб». Путин уточнил, что 90% успеха каждого человека зависит только от него самого.
9111.ru07:37

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Путин процитировал «Интернационал» в обращении к молодежи

Коммерсантъ13:10

Глацких была права: Владимир Путин сказал, что не нужно ждать поддержки от государства

Екатеринбург Онлайн09:07

«Никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и ни герой». Путин посоветовал молодым надеяться на себя

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Путин — молодежи: «ни Бог, ни царь и не герой» не помогут

Красная весна07:21

«Никто не поможет: ни бог, ни царь»: Путин призвал россиян надеяться только на себя

БИЗНЕС Online07:15

Путин высказался о системе социальных лифтов

Экономика сегодня07:10

Путин призвал россиян опираться только на себя и не ждать поддержки государства

Snob.ru07:01
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Политика

Бутина признала вину по одному из пунктов

Обновлено в 11:50
Политика

В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги

Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.
Обновлено в 16:56
Политика

Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Обновлено в 12:53
Политика

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 13:32
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

Обновлено в 07:54
Политика

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 13:38
Политика

В Киеве демонтируют памятник Суворову

Обновлено в 17:17
Политика

УПЦ получит автокефалию 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов

Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено в 17:17
Политика

МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:55
Политика

Российского историка объявили персоной нон грата в Латвии

В аэропорту Риги российскому историку Геннадию Бордюгову сообщили, что он объявлен персоной нон грата в Латвии.
Обновлено в 15:07
Политика

МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.
Обновлено в 16:56
Политика

Трамп оценил шансы своего импичмента

Возможность своего импичмента прокомментировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в четверг, 13 декабря, в интервью Fox News.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Обновлено в 07:14
Политика

Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России

Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 12:24
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