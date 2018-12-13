Глава государства Владимир Путин призвал россиян надеяться только на себя и не ждать поддержки от государства. С соответствующим заявлением президент выступил на Всероссийском открытом уроке, пишет издание «Сноб». Путин уточнил, что 90% успеха каждого человека зависит только от него самого.

Путин призвал россиян не ждать поддержки от государства

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