Политика
Путин призвал россиян не ждать поддержки от государства
Путин призвал россиян не ждать поддержки от государства9111.ru07:37
Глава государства Владимир Путин призвал россиян надеяться только на себя и не ждать поддержки от государства. С соответствующим заявлением президент выступил на Всероссийском открытом уроке, пишет издание «Сноб». Путин уточнил, что 90% успеха каждого человека зависит только от него самого.
9111.ru07:37
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Глацких была права: Владимир Путин сказал, что не нужно ждать поддержки от государства
Екатеринбург Онлайн09:07
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Арестованная в США Мария Бутина частично признала вину
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Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.
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По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.
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Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке
В ходе речи в фонде Heritage Болтон указал, что Россия и Китай своими хищническими действиями угрожают финансовой независимости стран Африки и американским национальным интересам, сообщает агентство Bloomberg.
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Россия и Белоруссия не смогли подписать соглашение о визах
Предполагалось, что после подписания и вступления в силу данного соглашения будет урегулирован вопрос транзита граждан третьих государств, имеющих российскую или белорусскую визы, по территории Белоруссии и РФ.
Обновлено в 14:38
Политика
МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:51
Политика
В Латвии российского историка объявили персоной нон-грата
Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, сообщил в своем профиле в Facebook бывший третий секретарь посольства России в Латвии Владимир Симиндей, который ранее был выдворен из страны.
Обновлено в 14:47