Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляцииРБК 28 февраля в 19:03

Из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле. Тем не менее мы полагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.

Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции

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