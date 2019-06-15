Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговлеНародные новости 03:12

Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.

Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговле

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