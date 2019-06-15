Политика
Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговлеНародные новости 03:12
Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
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Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Политика
Президент Словакии Зузана Чапутова официально вступила в должность
Сегодня в Братиславе прошла церемония инаугурации.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр
В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила электрический уничтожитель комаров
Обновлено в 02:42
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Технологии
Роботы восстали против людей в пародии на ролики Boston Dynamics
Ютуберы представили, что искусственный интеллект в роли робота модели Atlas от компании Boston Dynamics восстал против своих создателей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Спорт
Чемпионат мира-2021 по санному спорту перенесен из Калгари в Уистлер
Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в Канаде, но не в Калгари, а в Уистлере, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).
Обновлено в 07:33
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге
Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре
Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56