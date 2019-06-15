Политика

Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговлеНародные новости 03:12

Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
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Бои по правилам: Путин призвал отказаться от протекционизма в торговле

Известия06:11

Путин рассказал о «боях без правил» в международной торговле

Газета.Ru05:01

Путин заявил, что в экономике идут «бои без правил»

Life.ru02:20

На саммите в Душанбе Путин призвал покончить с «торговыми войнами и боями без правил»

Вести.Ru02:44

Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

РИА Новости02:35

Путин: Россия выступает за отказ от «боев без правил» в мировой торговле

ТАСС03:16

Путин призвал отказаться от «боёв без правил» в мировой торговле

RT на русском02:38
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Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T

Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Политика

Президент Словакии Зузана Чапутова официально вступила в должность

Сегодня в Братиславе прошла церемония инаугурации.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр

В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Xiaomi выпустила электрический уничтожитель комаров

Обновлено в 02:42
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Футбол

Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)

В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Технологии

Роботы восстали против людей в пародии на ролики Boston Dynamics

Ютуберы представили, что искусственный интеллект в роли робота модели Atlas от компании Boston Dynamics восстал против своих создателей.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Спорт

Чемпионат мира-2021 по санному спорту перенесен из Калгари в Уистлер

Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в Канаде, но не в Калгари, а в Уистлере, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).
Обновлено в 07:33
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Игры

Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре

Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
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