Политика
Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговлеНародные новости 03:12
Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.РИА Новости02:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Обновлено в 09:19
Транспорт
Посетителям концерта Muse в Москве рекомендовали заранее приобретать билеты на метро
Посетителям концерта рок-группы Muse, который состоится вечером в субботу в спорткомплексе "Лужники", рекомендовали заранее покупать билеты на поездку в метро, чтобы не создавать очередей после завершения концерта, об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Обновлено в 10:02
Политика
Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины
Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Обновлено в 07:29
Происшествия
Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье
Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Космос
Глава NASA назвал планируемую стоимость лунной программы
Затраты на реализацию лунной программы США, предусматривающей высадку на Луну в 2024 году, составят до $30 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN.
Обновлено в 03:35
Политика
Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в поддержку решения об увеличении оборонных расходов страны, объяснив это требованиями обеспечения национальной безопасности.
Обновлено в 06:30
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой
Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей
Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский снова объявился на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Футбол
В Испании обокрали дом еще одного игрока «Реала»
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес стал жертвой ограбления.
Обновлено в 09:18
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
«Боруссия» хочет вернуть Хуммельса
Немецкий защитник ранее уже выступал за "Боруссию", в "Баварию" он перешёл из дортмундского клуба в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star
Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Политика
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Транспорт
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Авто
Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД
Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о завещании за неделю до отравления химикатами
Продюсер Бари Алибасов уже десять дней находится под пристальным наблюдением врачей после отравления средством бытовой химии.
Обновлено в 05:12