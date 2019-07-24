Первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении ЧП, заявил президент России Владимир Путин. "Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", - сказал Путин.

Путин призвал первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при ЧП

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